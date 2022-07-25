Manisa'da ahır yangını korkuttu

Manisa'nın Kula ilçesinde ahırda çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Çınar'a ait ahırda yangın çıktı. Ahırdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahaleye başlarken, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını bitişiğindeki eve sıçramadan kontrol altına aldı. İçerisinde samanların da bulunduğu ahırdaki soğutma işlemi devam ediyor.

Öte yandan yangın mahallede paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına mahalle sakinleri de katılarak yardım etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.