Manisa'da Akif İnan anısına futbol turnuvası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Memur-Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından Memur-Sen kurucusu merhum Mehmet Akif İnan anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan anısına futbol turnuvası düzenlendi. Memur-Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada 13 takım kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Alaşehir Devlet Hastanesi futbol takımı ikinci, Üstek Koleji üçüncü olurken, PTT takımı da turnuvanın en centilmen takımı oldu. Şampiyon takıma kupasını Sağlık-Sen ve Memur-Sen il başkanı Mustafa Irgatoğlu verdi.

Turnuvayla kurumlar arası uyum sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Memur-Sen Alaşehir İlçe Temsilcisi Ömer Şeker, "İlçe temsilciğimiz tarafından organize edilen Merhum Mehmet Akif İnan turnuvasında, kurumlar arası uyum sağlama, dostlukları ve sosyal ilişkilerimizi geliştirmeyi planladık. Turnuvamıza katılan takımlarımızı ve şampiyon takımımıza madalya ve kupasını Memur-Sen Manisa İl Temsilcimiz ve aynı zamanda Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanımız Mustafa Irgatoğlu verdi. Alaşehir Memur-Sen İlçe Temsilciliği olarak bu etkinliğimize destek veren tüm kurumlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum"