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Manisa'da aktif sigortalı sayısı pandemi sürecinden önceki rakamı aştı

Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek kayıtlı işyeri ve aktif sigortalı bilgilerini paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek kayıtlı işyeri ve aktif sigortalı bilgilerini paylaştı. Kurt, pandemi döneminde düşen işyeri ve aktif sigortalı sayısının kasım ayından itibaren tekrar artmaya başladığını ve pandemi döneminden önceki rakamları geçtiğini söyledi.


SGK İl Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar ve 2020 yılı verilerine ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi veren SGK İl Müdürü Yavuz Kurt pandemi sürecinde düşüş gösteren aktif sigortalı sayısının kasım ayından itibaren tekrar artmaya başladığını söyledi.



Kayıtlı işyeri ve aktif sigortalı sayısı pandemi öncesini geçti


Manisa'da SGK'ya kayıtlı işyeri sayısının, pandemi öncesinde 28 bin 500 iken; pandemi sürecinde önce düşüş göstererek Mayıs - Haziran döneminde 27 bin 700'e gerilediğini kaydeden Kurt, daha sonra yükselişle kasım ayı itibariyle bu rakamın 29 bin 200'e çıktığını kaydetti. Aynı dönemde aktif sigortalı sayısının önce 412 binden 384 bine gerilediğini kaydeden Kurt, aktif sigortalı sayısının da kasım ayı itibariyle önceki rakamı da geçerek 426 bine yükseldiğine dikkat çekti.

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