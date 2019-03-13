İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da alacak-verecek tartışması: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.


Olay, Alaşehir'e bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında 4 çocuk babası N.G. alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Süleyman K.'den telefonla borcunu istedi. Telefonda başlayan tartışmanın üzerine N.G. yanına aldığı kırma tüfeği ile Süleyman K.'nın evine gitti. Burada devam eden tartışma sonrası N.G. yanında getirdiği tüfekle Süleyman K.'yı başından vurdu. Süleyman K. olay yerinde hayatını kaybederken, N.G. evden kaçarak uzaklaştı. Tüfek sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 acil servis ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri, yaşamını yitiren Süleyman K.'yı Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, N.G.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.