Manisa'da Amatör Spor Haftası renkli etkinliklerle başladı

Manisa'da 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri renkli sportif gösteriler ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlarla başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüne, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi Şube Müdürü Ufuk Özlem, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasın ardından meydanda sporcuların yapmış oldukları sportif gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlikte judo, cimnastik, güreş, taekwondo, masa tenisi, basketbol, eskrim, dart, voleybol, badminton ve ayak tenisi ile spor branşları tanıtıldı. Amatör Spor Haftası boyunca Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli spor müsabakaları düzenlenecek.