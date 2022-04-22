Manisa'da amcaoğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında daha önceden su meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesi Devler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında su meselesi yüzünden husumet olan Ramazan Dağ (55) ile Ali Dağ (55), Devler mevkiinde hayvan otlattığı esnada bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Dağ, amcaoğlu Ramazan Dağ'ı yanında bulunan av tüfeği ile kafa bölgesinden ateş edip kaçtı. Cinayet sonrası kayıplara karışan Ali Dağ, jandarma ekipleri tarafından olay yerine 3 kilometre mesafede Ellen mevkiinde ormanlık alanda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ali Dağ ile amcaoğlu Ramazan Dağ arasında daha önceden su meselesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Dağ'ın ifadesinde ise ormanlık alanda hayvan otlattığı için Ramazan Dağ'ın kendisini Orman İşletme Şefliğine şikayet ettiğini, olay günü de aralarında çıkan küfürlü tartışma sonucu av tüfeği ile vurduğunu söylediği öğrenildi.