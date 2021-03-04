Manisa'da ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' etkinliği düzenlendi

Manisa'da “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülmek üzere İzmir temsilcisi tarafından getirilen Türk Bayrağı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz huzurunda Manisa temsilcisine teslim edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında İzmir temsilcisi tarafından getirilen Türk Bayrağı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz huzurunda Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen Manisa temsilcisine teslim edildi. Törende İzmir temsilcisi Mehmet Marşı ile asker ve polislerin saygı duruşu eşliğinde karşılandı. Türk Bayrağı'nı öperek başına götüren İzmir temsilcisi öğrenci, Manisa temsilcisine teslim etti. Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Türk Bayrakları'nın 80 ilden Çanakkale'ye uğurlanacağını belirterek, "Hem Manisa'da hem de diğer 80 ilde yapılan törenlerle gençlerimiz gururla bayrağı taşıyarak yapılan törenlerle Çanakkale'ye ulaştıracaklar. Çanakkale oldukça önemli bir vatandır. Çanakkale zaferinde bağımsızlığın ve istiklal marşımızın komutan kadrosu bu anlamda ayakta durup Çanakkale'de muharebelerde komutanlık yapmış olması ve zafer duygusunu tatmış olduk. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak Paşa ve diğer birçok komutan Çanakkale'den zaferi elde etmişler. İlk defa orada mektepli subaylar komutanlık yapmışlar ve Çanakkale'den edindikleri tecrübeyi istiklal savaşımıza taşışlardır orada bizim tarihimiz açısından diğer önemli bir husus eğer Türk milleti varını yoğunu ortaya koyarsa bütün dünyadan askerler toplansa bir dünya güç olsa dahi mutlaka zaferin elde edileceğini orada tecrübe edinmiş olduk. Bu gerçekten orada hem askerlerimizin iyi komuta edilmesi hem de zafer inancını taşımaları amacını elde etmiştir. Seyit onbaşının ortaya koyduğu direnç 10 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşanın Anafartalar zaferini elde etmesiyle artık kesin zafere dönüşmüştür. Çanakkale Zaferi bizim, o ruhu gençlere taşımamız gerekiyor. Onlara anlatmamız gerekiyor ki ondan sonra en kötü şartlarda dahi milletimizin sırtını kimsenin yere getiremeyeceğini gençlerimiz ile nesilden nesile taşınsın” dedi.

İzmir temsilcisinden teslim alınan şanlı Türk Bayrağı Manisa temsilcisi ile Uşak iline uğurlandı.

Düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ve protokol üyeleri katıldı.