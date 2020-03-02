Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ve Atatürk Olimpik Spor Komplesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara Aydın, Eskişehir, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Uşak, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova illerinden 12 kız-12 erkek takımlarından toplam 358 sporcu katıldı. Üç gün boyunca birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda kızlar A grubunda İstanbul Anadolu karması takımı birinci, İzmir il karması takımı ikinci; B Grubunda Denizli il karması takımı birinci, Balıkesir il karması takımı ikinci C grubunda ise Manisa il karması takımı birinci, İstanbul Avrupa karması takımı ikinci oldu. Erkeklerde A grubunda Manisa il karması takımı birinci, İstanbul Anadolu karması takımı ikinci, B grubunda Eskişehir il karması takımı birinci, Aydın il karması takımı ikinci, C grubunda ise Sakarya il karması takımı birinci, Bursa il karması takımı ikinci sırada yer aldı. Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar, 01-03 Mayıs 2020 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Dereceye giren takımlara Madalya ve başarı belgelerini Hentbol Manisa İl Temsilcisi Vahdetin Yılmaz ve il tertip komitesi tarafından takdim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Manisa olarak gerek Anadolu Yıldızları Ligi gerek Okul Sporları ve Spor Federasyonlarımızın düzenlemiş olduğu birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktayız. Manisa olarak tesislerimiz ve imkanlarımızla daima gençlerimizin hizmetindeyiz. Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakalarında sporcularımızın göstermiş olduğu performansların müsabakalara yansıması Türk Sporu adına gurur verici olduğunu belirterek, müsabakalarda dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum ve yarı final müsabakalarına yükselen takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.