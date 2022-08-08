Manisa'da anız yangınlarına karşı uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü, son günlerde artan anız yangınlarına karşı çiftçileri uyardı. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa merkez ve ilçelerinde bazı tarım arazilerinde yasak olduğu halde hasat sonrası anız yakılması olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Anızın yakılması büyük tehlike arz etmekte ve gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir. Anız yanması sonucu çıkan duman hava kirliliğini artırmakta, atmosferdeki karbondioksit oranını yükseltmekte ve bazı bölgelerde ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir. Ayrıca yol kenarında yakılan anızlar da karayollarında görüş mesafesini kısaltarak ölümle biten trafik kazalarına neden olmaktadır. Anız yangınları orman yangınlarına da sebebiyet vermektedir. Milli servetimiz olan ormanlarımız ile içerisinde ki canlıların yok olmasına ve yakın yerleşim birimlerinin yanmasına neden olan anız yangınları önemli maddi kayıplara da neden olmaktadır. Anız yakılmasının önemli zararlarından biriside toprağı su ve rüzgâr erozyonuna daha hassas duruma getirmesidir. Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller yüzey akış hızını azaltır, toprağa sızmasını sağlar. Böylece erozyonu önlenmiş olur. Bu sebeplerle ilimizde anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında İlgili Kurumlarca 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanunda değişiklik öngören 5491 sayılı Kanun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır"