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Manisa'da araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 09.00 sıralarında Salihli-Ödemiş Yolu Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk yakınlarında meydana geldi.


Alınan bilgiye göre Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı otomobil Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevki'inde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak durabilen otomobildeki sürücü Mehmet Akay ile yakında bulunan Emine Akay, otomobilde sıkıştı.


Yaralılar olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye personeli tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.


Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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