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Manisa'da araçlar yollarda kaldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yollarında kalan araçlar, Turgutlu Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yollarında kalan araçlar, Turgutlu Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özellikle Dağmarmara grubundaki köylerde ve Güney köyünde yoğun kar etkili oldu. Turgutlu'ya bağlı Güney köyünde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri bazı araçların önündeki karları küreklerle temizleyerek hareket etmelerini sağladı, bazı araçları ise zincirle çekerek saplandıkları yerden çıkardı. Bölgede jandarma ekipleri kontrollerini sürdürürken, Turgutlu Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

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