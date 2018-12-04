Manisa'da araçlara zarar veren 2 zanlı kameralara yakalandı

Manisa'da akşam saatlerinde park halindeki otomobillere zarar veren kimliği belirsiz 2 şahıs, iş yerlerinin güvenlik kamerasında görüntülendi.

Olay akşam 20.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi'nden meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şüpheli park halinde otomobillere uçan tekme, kafa, yumruk atmaya başladı. Şahısların araçlara zarar verme anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda çok sayıda araçta maddi hasar meydana gelirken, araçları zarar gören vatandaş emniyete şikayette bulundu.