Manisa'da arazi anlaşmazlığında kan aktı: Amca yeğenini öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde amca ile yeğenleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında silahlar konuştu. Kavgada yeğen ölürken amca ise yaralandı.

Olay, Salihli'ye bağlı Dombaylı Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan amca Meşur Gülmez (61) ile yeğenleri Barış Gülmez (49) ve Ahmet Gülmez (50) arasında arazi anlaşmazlığı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Meşur Gülmez yeğeni Barış Gülmez'i av tüfeğiyle vurdu. Kardeşinin vurulduğunu gören Ahmet Gülmez'de amcasına ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Barış Gülmez ile amcası Meşur Gülmez hastaneye kaldırıldı. Barış Gülmez, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Barış Gülmez'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan tedavi sonrasında amca Meşur Gülmez ve yeğeni Ahmet Gülmez ise gözaltına alındı.