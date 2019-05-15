Manisa'da asfalt yol yerine beton yol

Manisa'nın 17 ilçesinde dev asfalt hamlesi gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi bir ilki gerçekleştirerek ‘beton yol' denemesine başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'de ilçe merkezi ile Kavaklıdere Mahallesi arasında başlatılan beton yol uygulamasını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, beton yolun, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle asfalta alternatif olabileceğini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa'da bir ilki gerçekleştirerek beton yol denemesine başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'de Kavaklıdere ile ilçe merkezi arasındaki 6 kilometrelik yolda ‘beton yol' uygulaması yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceledi.

Deneme çalışmaları devam ediyor

Asfalta alternatif olarak beton yol ile ilgili deneme çalışmaları yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında beton uygulaması yaptığımız ikinci yoldayız. Mevcut alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmada Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi'nde yaptığımız beton yol uygulamasına göre farklı bir teknik uyguladık. Kumkuyacak Mahallesi'nde normal asfalt finişleri ile bir yöntem uygulamıştık. Burada direk beton finişleri ile sıvı beton kalıp kullanılarak çalışma yapılıyor. Bu uygulama biraz daha maliyetli ve daha yavaş ilerleyen bir yöntem. Diğer uygulama biraz daha hızlı, ancak yedi metre aynı anda atıldığı için yolu kapatmak gerekiyor. Biz bunları kıyaslayacağız. Bunlar bizim Ar-Ge çalışmalarımız için uygulama için seçtiğimiz yollardı” dedi.

Düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle beton yolun asfalta alternatif olabileceğini belirten Öztozlu, “Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dövizdeki dalgalanma ve petroldeki yüksek artışlardan dolayı asfalt yol yüksek maliyetlere erişti. Bu anlamda asfalta alternatif olarak düşük maliyetli ve yerli olması nedeniyle beton yol ile çalışmalar yapıyoruz. Bir iki ay bu yolların kullanılmasını bekleyeceğeyiz. Daha sonra mevcut yollarla ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza raporumuzu sunacağız” diye konuştu.