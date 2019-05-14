Manisa'da asfalta alternatif beton yol uygulaması

Üretim maliyetinin düşüklüğü, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi de ülkemizde son yıllarda yapımı artan beton yol uygulamasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etapta Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Lütfiye-Nuriye mahalleri arasında beton yol uygulaması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Yener Sav da mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceledi.

Geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına önemli bir yatırım yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ” Yol bakım ve onarım daire başkanlığımız bünyesinde 300 çalışanımız, 200 aracımız ve 4 şantiyemiz ile il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu anlamda il genelindeki 5 bin 600 kilometrelik yol ağının yaklaşık 3 bin 500 kilometresinde geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde asfalt ve bakım çalışması yapıldı” dedi.

Başkan Ergün önderliğinde il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına hızla devam edecekleri belirten Öztozlu, üretim maliyetinin düşüklüğü, ömrünün uzunluğu, serim süresinin Manisa'nın iklim koşullarına daha uygun olması asfaltın yerine bu yolda farklı bir uygulama yaptıklarını belirterek, ”Manisa'da ilk kez uygulanan bir yöntem. Asfalt finişleri ile beton döküp silindirlerde sıkıştırılarak yapılan uygulama. 15 santim kalınlığında beton bölümü, dolguyla birlikte 30 santim kalınlığında bir yol. Bu bir ARGE çalışması da diyebiliriz. Enerjide ve petrolde dışa bağımlı bir ülkeyiz. Son yıllarda bu kaynakların maliyetinde ciddi artış oldu. Bunun yanı sıra beton yol uygulaması Manisa'nın iklim koşullarında daha uygun. Asfalta göre beton da serim süresi daha uzun. İnşallah güzel bir sonuç alırız ki, vatandaşımız bu ülkenin taşıyla toprağıyla yapılan yollarda seyahat eder” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmanın teknik detayları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ise, ”Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum nedeniyle birçok kurum iktisadi tedbir alma yollarına gitti. Yol bakım çalışmalarına önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, yatırımları kısıtlamak yerine bizleri alternatifleri aramaya yöneltti. Bu anlamda ilimizde asfalt sezonunun çok az olduğu ilçeleri göz önüne alarak, ekonomik olarak da yerli üretimde mevcut olan çimento bazlı bağlayıcı maddelerin kullanıldığı beton yola itti. Kısa sürede serimi yapılıyor. Sathi kaplama ve sıcak asfalta göre de daha uzun ömürlü. Araştırma ve değerlendirme amaçlı yapılan beton yol uygulamasını bir iki ay gözlemleyerek sonuçlarını başkanımıza arz edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bizlere verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.