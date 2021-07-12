Manisa'da atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Manisa Valiliği tarafından, 'Sıfır Atık Projesi' ile Manisa'da 2021 yılı haziran ayında 5 bin 873 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 9 bin 673 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle bir yandan çevre korunurken diğer yandan da ekonomiye büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdürlüğü tarafından iç mekân geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kağıt, plastik, cam, metal gibi geri dönüşüm malzemelerinin toplanabileceği kutular yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştı. Kamu kurum kuruluşlarına dağıtılan kutulardan sadece 2021 yılı haziran ayında 430 bin 513 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada toplanan atıklar sayesinde Manisa'da toplam 5 bin 873 adet ağaç kesilmekten kurtarıldığı, aynı zamanda 1 milyon 711 bin 395 kwh enerji ve 9 bin 673 metreküp de su tasarrufu sağlandığı bildirildi.