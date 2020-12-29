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Manisa'da atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi tepki çekti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, görüntüler tepki çekti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, görüntüler tepki çekti.


Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, kamyonetinin arkasına at bağlayarak caddede dolaştırdı. Kamyonetin arkasına bağlanarak koşturulan atın oldukça bitkin olduğu dikkat çekerken, o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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