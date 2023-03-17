Manisa'da Avrupa Birliği destekli sempozyum

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde desteklenen “Birlikte El Ele Yarasız Günlere” adlı projede kronik yara bakımına ilişkin sempozyum, 15-16 Mart tarihlerinde Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Manisa'da 8-9 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan fakat meydana gelen deprem felaketleri sebebiyle ertelenen sempozyumun önemi felaket sebebiyle arttı. Türkiye'de Avrupa Birliği Programı finansmanıyla desteklenen ilk yara bakımı sempozyumu olan “Kronik Yara Bakımı Sempozyumu”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yaklaşık 450 katılımcıyla tamamlandı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, yara bakımının Sağlık Bakanlığı'nın rehberliğinde artık daha çok önem verilen bir konu olduğunu belirtti. Manisa Şehir Hastanesi ve bazı ilçe devlet hastanelerinde açılan ‘Kronik Yara Bakım Poliklinikleri' ile projenin amacına uygun hedeflere yönelik çalışmalarda bulunulduğunu dile getiren Karaca, yara konusuna sahip çıktıklarını söyledi. Karaca, “Kronik yara; iyileşme süreci yavaş ve zorlu olan veya iyileşmeyen ya da tekrar eden yaralardır. Sadece deprem felaketi yüzünden değil, dünya nüfusunun yaşlanmasıyla da kronik yara bakımı konusunda bilgilenme ihtiyacı tüm dünyada artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamaya hizmet etmek üzere sempozyum çıktıları derlenip; proje ortağı kurumlar, özel hastaneler ve huzurevlerinin kronik yara bakımı ile ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Yaşlı ve engelli bireylere ve yakınlarına dağıtılmak üzere iki buçuk dakikalık dört adet animasyonlu video oluşturuluyor. Bu videoların içinde kronik yara bakımı ve pansuman ile ilgili hayat kurtaran bilgiler olacak ve videolar proje ortağı kurumların internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında kitlelerin erişimine sunulacak. Ayrıca sempozyum sunumları Manisa İl Sağlık Müdürlüğü resmi Youtube hesabından yayınlanacaktır” dedi.