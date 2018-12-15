Manisa'da avukatlara “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” semineri

Manisa'da avukatlara Manisa Barosu tarafından “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Manisa Barosu tarafından “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” konulu eğitim semineri düzenlendi. Manisa Adalet Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Hakim Sabri Usta, Av. Bedriye Kurtuluş Türk, Uzm. Psikolog Ebru Özkan ve Sosyal Hizmet Uzmanı Okan Lüleci konuşmacı olarak yer aldı. Özellikle çocukların mağdur ve şüpheli sanık konumunda olduğu davalarda bu eğitimden geçen avukatlar görev yapacak. Eğitimin açılışında konuşan Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, “Bu eğitimlerin sonucunda bu seminerlere katılan arkadaşlarımız önümüzdeki süreçlerde CMK'dan görev dağıtımında bu belgeler rol oynayacak. Özellikle çocukların mağdur ve şüpheli sanık konumunda olduğu davalarda bu eğitimden geçen meslektaşlarımızı görevlendireceğiz. Çünkü bu anlamda bize çok sıkıntılar yansıtılıyor. Hem karakollardan, hem savcılıklardan hem de mahkemelerden. Bunu en iyi şekilde bilip belki de mahkemeleri, savcılıkları, karakolları uyarmak durumundayız, yön verme durumundayız” dedi.

Çocukların çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Arslan, “Burada mağdur olabilirler, şüpheli olabilirler, sanık olabilirler. Onlar adliyeyle, yargıyla tanıştıklarında hakimle, savcıyla, avukatla aynı ortamda bulunduğunda çocuklarımızın o ortamdan çıkıp yeni bir ortama başladığında adliye safhasında mağdur olmamaları, adliye safhasında kendilerinin mağduriyetlerinin artmaması anlamında avukatlarımızın rolünü geliştirmeye çalışıyoruz. Çocukların mahkemelerdeki aşamaları büyükler gibi değil. Büyüklerden farklı olarak yürütülmesi gerekiyor. Bu anlamda çocuk izleme merkezleri kuruldu. İfade alma tarzları, onların sorgulanmaları, ifadelerinin mahkeme dosyalarına yansıması anlamında avukat ne katkı sağlayabilir, avukatın bu anlamda yapması gerekenlerle ilgili bir eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu hem avukatlarımızın mesleklerini daha iyi icra etmelerini sağlayacak aynı zamanda yargılanma aşamasında adaletin gerçekleşmesi anlamında da büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Toplumdaki suç oranı yükseldikçe çocukların işlemiş olduğu suçlar ve çocukların mağduriyetinin de arttığına dikkat çeken Arslan, “Zaten ülkemizde uzun yıllardır çocuk işçiliği sorunu var. Cinsel tacizler, cinsel saldırılar yüksek oranda. Toplumda yapılan çalışmalarla farkındalık arttıkça aslında daha öncede gerçekleşen cinsel saldırı ve cinsel tacizlerden ortaya çıkmayanların da ortaya çıkarmaya başlıyor. Örneğin son yıllarda karşılaştığımız en çok okullarımızda, kurslarda çocuklarımızın taciz edildiği, cinsel saldırıya uğradığını görüyoruz. Bu anlamda çocukları da bilinçlendirmek için toplumda diğer kamu kurumları da bir çalışma yapıyor, sivil toplum örgütleri bir çalışma yapıyor. Duyarlılık arttıkça bu işlenen suçların ortaya çıkması sağlanıyor. Tabi ülkede yaşanan genel ekonomik sıkıntılar, ailelerin yaşadığı sorunlar çocuk suçlularının ve çocuk mağdurların artmasına neden oluyor. Bildiğimiz gibi boşanma davaları çok yüksek oranlara ulaştı. Manisa'da boşanma oranları, Türkiye geneli en çok yaşanan illerden biri. Tarafların boşanmasından sonraki süreçte de çocukların büyük sıkıntılar yaşadığını, psikolojik sorunlar yaşadığını, çevresiyle geçimsiz yaşadığını ve devamında da bir kısmının mağdur olduğunu, bir kısmının da suç işlemek zorunda kıldığını görüyoruz. Toplumda yaşanan bu sorunlar nedeniyle çocuk mağdur ve suçlu sayısı artıyor” ifadelerini kullandı.