Manisa'da aynı eve 2'inci kumar baskını

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 7 kişi kumar oynarken yakalandı. Operasyonda 1 kişi ise çatıda yakalanırken polislere hava almaya çıktığını söyledi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eskicami Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin üst katında bulunan eve operasyon düzenledi. Kapının açılmaması üzerine arama kararına istinaden itfaiye ekiplerinden istenilen yardımı ile içeri girildi. Eve giren ekipler, kıraathane şeklinde dizayn edildiği ikamette oyun oynayan E.Z.(58), İ.Ç.(65), T.K.(52), S.Ö.(62), S.N.(63), Ö.Ç.(69) ve Y.K.'yi(73) yakaladı. Operasyonda ayrıca İ.Ç.(25) ve U.G.nin(35) garsonluk yaptığı tespit edilirken, ikamette yapılan aramada 175 deste iskambil kağıdı, alacak ve borç bilgilerinin yer aldığı 1 adet ajanda, 10 adet yazboz kağıdı ve 250 lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 şahsa kumar oynamak suçundan ve sokağa çıkma yasağına ihlalden idari işlem yapıldı. İkamet sahibi K.Ş.(57) hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli tahkikata başlandığı öğrenilirken, kumar oynanan ikametin mühürlendiği öğrenildi.

Öte yandan 5 ay önce yapılan operasyonda aynı ikamette kumar oynayan 17 kişi yakalanmıştı.