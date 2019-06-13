Manisa'da babalar gününe özel turnuva

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 16 Haziran Babalar Günü dolayısıyla düzenlenecek 'Babalar Günü Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde 16 Haziran Babalar Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek “Babalar Günü Hızlı Satranç Turnuvası” için geri sayım başlarken turnuvada kayıt süresince misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. İki kategoride düzenlenecek turnuva 6 tur üzerinden, 15 dakika + 5 saniye eklemeli tempoda olacak. Turnuva sürecinde hızlı satranç UKD hesaplamalarında kullanılmayacak.

Turnuva sonucunda iki kategoride de kazanan ilk 3 kişiyi ise ayrıcalıklı hediyeler bekliyor. Birinciye tablet, ikinciye 500 TL hediye çeki ve üçüncüye 250 TL hediye çeki verilecek. Alışveriş Merkezi yönetimi Babalar Günü Satranç Turnuvası'nın heyecanını yaşamak isteyen herkesi 16 Haziran Pazar Günü saat 10:00-18:00 arası alışveriş merkezine davet etti.