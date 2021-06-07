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Manisa'da baca yangını korkuttu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın korkuya neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın korkuya neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Şehzadeler ilçesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın ızgara bölümünde pişirme işlemi yapıldığı sırada baca birden tutuşmaya başladı. Bacadan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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