Manisa'da bacadan çıkan yangında ev alevlere teslim oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Salihli'ye bağlı Kurttutan Mahallesi'ndeki Nuri Turan'a ait tek katlı evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Evi saran alevler, yandaki evin de çatısına sıçradı. Mahalle halkı kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.
Yangında Nuri Turan'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evin ise çatısında hasar oluştu.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.