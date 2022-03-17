Manisa'da bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri, Ç.B.'ye(62) ait bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli bir aracın kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli aracın plakasının 45 HB 1146 olduğunu tespit eden ekipler, aracı Taytan Mahallesi'nde yakaladı. Araçta yapılan aramada bağ evinden çalınan malzemeler ele geçirilirken, araçta bulunan S.A., A.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Araçta ele geçirilen malzemeler Ç.B.'ye teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.