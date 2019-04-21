Manisa'da bakanlık destekli 'Kitap Kafe' açıldı

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığından 90 bin TL hibe kazanan 'Şehit Makbule'nin Torunları Okuyor' projesi kapsamında Manisa'da Kitap Kafe açıldı. 6 ay sürecek olan proje kapsamında gençler ve çocuklar kafede hem kitap okuyacak, hem derslerini çalışabilecek hem de ücretsiz ikramlardan yararlanabilecek.

'Şehit Makbule'nin Torunları Okuyor' projesi kapsamında Kitap Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi. Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nde faaliyete geçen Kitap Kafe'nin açılışına Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Gördes Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Türe, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, dernek yönetim kurulu üyeleri ve Manisa'da yaşayan Gördesliler ile vatandaşlar katıldı.

3 bin 500 kitap kazandırıldı

Açılış öncesi bir açıklama yapan Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, "Projemiz Gençlik Spor Bakanlığı ve Derneğimizin ortaklaşa yaptığı bir proje. Projemizin ismi Şehit Makbule'nin Torunları Okuyor. Proje kapsamında Kitap Kafemize 3 bin, 3 bin 500 civarında bir kitap kazandırıldı. Buraya gelen öğrenciler ücretsiz ikramlar eşliğinde derslerini çalışıp vakitlerini geçirebiliyorlar. Böylelikle bizler de vicdanen rahat oluyoruz. Çocuklarımızı sokaklardan kurtarmış oluyoruz. Proje kapsamında bakanlıktan 90 bin TL hibe aldık 6 aylık süreç için. 6 ayın sonunda bakanlıkla karşılıklı görüşmelerle işleyişin nasıl olacağına karar verilecek" dedi.

Ertekin, açılışta yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Bundan 7 yıl önce 9 arkadaşımızla bir yola çıktık. Bu toplum hizmetine gönül vermiş arkadaşlarımızla, ailemizden, işimizden, zamanımızdan fedakarlık ederek devam eden yürüyüşümüzde geldiğimiz nokta işte burası. Açılışında birlikte olduğumuz bu mekan gençlerimizin, çocuklarımızın güvenli bir ortamda rahatça oturup vakit geçirebilecekleri, ücretsiz ikramlar eşliğinde ders çalışıp, kitap okuyup vakit geçirebilecekleri bir yer."

"Millet kıraathanelerine benziyor"

Kitap Kafe'nin bir benzerini kendilerinin Millet Kıraathanesi olarak açtıklarını ve ikincisini de kısa bir süre sonra Millet Çarşısı'nda hizmete açacaklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, "Özellikler bizim gençlerimizi kafelerden, kahvehanelerden, okey masalarından kurtarmamız gerekiyor. 'Şehri imar ederken neslin ihyasını ihmal etmememiz gerekiyor' diyor Turgut Cansever. Şehrin imarı, neslin ihyası. Onun için neslin ihyası yönünde atılan her adım ülkeye kazandırılmış gençlerdir, çocuklardır. Bu tür kurumların, bu tür yapıların geliştirilmesi gerekiyor. Neslin elden gitmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Gençliğin değerleriyle bezenerek geleceğe hazırlanması gerekiyor, ülkeye hazırlanması gerekiyor. Onun için başkanımızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimize, gençliğimize hayırlı hizmetlere vesile olsun" dedi.

"Gençleri kötü mekanlardan kurtarmamız lazım"

Gördes Kaymakamı Abacı ise yapılan hizmetin çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hep birlikte bir araya gelip bu tür mekanların sayısını artırmamız gerekiyor. Nereden yapıldığının, hangi kaynakla yapıldığının, nasıl yapıldığının hiçbir önemi yok. Biz gerçekten bu çağda gençlerimizi, neslimizi kurtarabilirsek, bunların önünü açıcı, güzel yerlere teşvik edici mekanları biz bu şekilde ortaya çıkarabilirsek inşallah geleceğimiz dediğimiz, teminatımız olan gençlerimizi o kötü mekanlardan, nezih olmayan kirli yerlerden uzak tutmuş olacağız. Ben bu manada derneğimizin bu faaliyetini tebrik ediyorum. İnşallah desteklerimizle birlikte bizlerin, sizlerin destekleriyle birlikte sadece proje süresi boyunca değil de onun ötesine geçirerek, işte o noktada sizlerin katkılarına ihtiyaç var. Devletimizin burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi bir desteği var."

Çok ciddi bir manada sıkıntılı bir dönemde olunduğuna ve teknoloji bağımlılığının had safhalara ulaştığına dikkat çeken Kaymakam Abacı, "Bizler de, çocuklarımız da teknoloji bağımlısıyız. Bu mekanlar vesilesiyle, vasıtasıyla o bağımlılıktan kurtarıp, burada güzelce dersini çalışabileceği, kitabını okuyabileceği çok değerli bir mekan oluşturmuş durumdayız. Hep birlikte beraberce bunun belediyesi, kaymakamlığı, derneği yok, bu hepimizin vazifesi. Devletimizin öncülüğünde, önderliğinde zaten çok ciddi de bir destek verildiğini ifade ettim. Bu tip faaliyetlerin devamını diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından edilen dua sonrası Kaymakam Abacı'nın 'Bismillah' demesiyle protokol üyeleri Kitap Kafe'nin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Kitap Kafe'yi gezen davetliler, dernek yetkililerinden merkezde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi aldı.