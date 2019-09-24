Manisa'da bakıma muhtaç hayvanlar güvenli ellerde

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde aralarında hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyacı karşılanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Vekili Güzgülü'ye, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam da eşlik etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "Sokak hayvanlarının Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilmesi ve merkezden alındıkları adrese bırakılması ilçe belediyelerinin görevindedir. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleri tarafından merkezimize getirilen sokak hayvanlarının eğer bir klinik ihtiyacı varsa tedavi ediliyor. Sağlıklı olan sokak hayvanları ise kısırlaştırılıp işaretleniyor ve aşıları yapıldıktan sonra kanun gereği alındıkları adrese bırakılıyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz” dedi.

Sokak hayvanlarının bakımının özenle yapıldığına dikkat çeken Başkan Vekili Güzgülü, "Sahipsiz hayvanları koruyor ve tedavi ediyoruz. Ancak bu süreçte bir takım sorunlarla da karşılıyoruz. Aliağa ve Şakran civarında vatandaşlar, yasak ırklı olarak adlandırılan pitbull gibi köpekleri Yuntdağı bölgesine bırakıyor. Bu köpeklerde burada ya zarar görüyor, ya da diğer canlılara zarar veriyor. Merkezimize getirilen bu köpekler tekrar alındıkları yere bırakılamadıkların özel olarak sürekli bakımı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva açmak isteyen hayvan severlere de seslenen Başkan Vekili Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde bulunan 'Satın Alma Sahiplen' bölümünden fotoğraflara bakarak ya da ziyaret saatleri içerisinde bakımevimizi ziyaret ederek gerekli şartları taşıması halinde can dostlarımızı sahiplenebilirsiniz” dedi. Başkan Vekili Güzgülü, merkezde trafik kazası, silahlı yaralama ya da insan eliyle oluşan yaralanmalardan dolayı zarar görüp felç kalan sokak hayvanları için de yardım eli uzatılarak felçli hayvan bölümü oluşturulduğunu sözlerine ekledi.