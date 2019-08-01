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Manisa'da bayram denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurbanlıklarını alabilmeleri için Canlı Hayvan Borsasında denetlemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurbanlıklarını alabilmeleri için Canlı Hayvan Borsasında denetlemede bulundu.


Kurban bayramına sayılı günler kala Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik artmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da bu süreçte çevre ve halk sağlını tehdit eden görüntüler oluşmaması için Canlı Hayvan Borsası'nda önlemlerini aldı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Ahmet Geren ve daire başkanlığına bağlı zabıta ekipleri Canlı Hayvan Borsasında denetlemede bulundu. Padokların olduğu bölümleri gezen üreticiyle ve vatandaşlarla sohbet eden Zabıta Dairesi Başkan Vekili Ahmet Geren ve zabıta ekipleri, vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda kurbanlıklarını alabilmeleri için görev başında olduklarını vurguladı.

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