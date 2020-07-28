Manisa'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Bu kapsamda personellerin eksiklikleri giderilirken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında görev yapan güvenlik personellerine yaka kamerası dağıtıldı.

Manisa genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, güvenlik birimlerindeki tedbirlerini arttırdı. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında görev yapan güvenlik personellerine yaka kamerası dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, Atatürk Kent Park, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kırtık Şantiye Sahası, Muradiye Bakım Onarım Müdürlüğü, Oda Dernekler Binası, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Turgutlu Irlamaz Vadisi ve Akhisar şantiyesinde bulunan güvenlik personeline yaka kameralarını teslim etti.

Uyarıcı levhalar yerleştirildi

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca Atatürk Kent Park ve Irlamaz Vadisi'nde vatandaşları uyaran levhalar asıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında mangal ve semaver yakmanın yasak olduğunu belirten levhalar ile parklara motosiklet ve araç ile girilemeyeceğini belirten levhalar yerleştirildi.