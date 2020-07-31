İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da bayramda acemi kasaplar yine iş başında

Manisa’da Kurban Bayramı’nda kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerin acil servislerinde alırken, kurban kesim yerlerinde geçen senelere göre yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

Manisa'da Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerin acil servislerinde alırken, kurban kesim yerlerinde geçen senelere göre yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.


Manisa'da bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla keserken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını kasaplara emanet etti. Kentin en yoğun kurban kesim yerlerinden biri olan Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'ndeki alanın geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha boş olması dikkat çekti. Kurban kesim yerlerinde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.


Öte yandan kurbanlıklarını kesmeye çalıştıkları sırada kendisini yaralayan vatandaşlar da soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Hastanelerde önce ateşleri ölçülen vatandaşlar, daha sonra tedaviye alındı. Sabah saatlerinden itibaren çeşitli yaralanmalarla hastaneye getirilen vatandaşlar, tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.