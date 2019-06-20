Manisa'da Beyaz Bayraklı okul sayısı artıyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazanan okullara sertifikaları teslim edildi. Yeni okullarla birlikte Manisa'da beyaz bayraklı okul sayısı 843'e beslenme dostu okul sayısı ise 419'a yükselmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 'Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü' ve Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 'Beslenme Dostu Okullar Programı' ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması hedeflenerek başlatılan Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Programları tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa'da bu projeler kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazanan okullara sertifikaları teslim edildi. Törene Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Ölmez, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Bayık, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Salih Sevim, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim Sorumlusu Dr. Keziban Yücel, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe sağlık müdürleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul olmaya hak kazanmış okul müdürleri, il milli eğitim müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğünde ilgili birimde görevli kurum çalışanları katıldı.

Manisa'daki okulların yüzde 74.47'si beyaz bayrak sahibi

Törende 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yapılan denetimler sonucunda; Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan ya da süresi dolduğu için sertifikası yenilenen 162 okula Beyaz Bayrak Sertifikaları, bayrakları ve pirinç levhaları, Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan 182 okula da Beslenme Dostu Okul Sertifikaları, Yunusemre ve Şehzadeler İlçelerinde okul müdürlerine diğer ilçelerin sertifikaları ise ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçe sağlık müdürlerine takdim edildi. Manisa'da böylelikle sertifikaları geçerli olan Beyaz bayrak okul sayısı 843'e yükselirken bu rakamın ildeki okulların yüzde 74.47'sine denk geldiği açıklandı. Beslenme Dostu Okul sayısı ise 419'a yükselirken ildeki okulların yüzde 37'si beslenme dostu okul olmaya hak kazanmış oldu.

Törende Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projelerinin önemini vurgulayan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici yaptığı açıklamada, törende Beyaz Bayrak sertifikası alan okullara 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Beslenme Dostu Okul Programına başvurmaları yönünde bilgilendirmeler yapıldığını ve tüm okulların Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası almaları yönünde çalışmalarının titizlikle devam edeceğini söyledi. Yemenici emeği geçen herkese teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.