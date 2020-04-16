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Manisa'da bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada bin 400 adet Gerica 300 miligram sert kapsül ibareli sentetik ecza olarak adlandırılan hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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