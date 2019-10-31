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Manisa'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 750 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 750 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukuroba Mahallesi'nde M.U'nun (54) evinde kaçak içki bulundurduğu ihbarını değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bin 600 litre kaçak şarap ile 150 litre kaçak rakı ele geçirilirken, içkileri ürettiği tespit edilen M.U. gözaltına alındı. Kaçak içkilere jandarma ekiplerince el konulurken, M.U. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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