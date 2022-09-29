Manisa'da bin 958 sentetik ecza hap ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada bin 958 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda bir otomobil durdurulup arama yapıldı.

Otomobilde yapılan aramada 1958 adet sentetik ecza hapı, 44 adet 7.65 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili M.Ö. (34) isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.