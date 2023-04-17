Manisa'da binaların depreme dayanıklılık testleri başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan projede başvuru yapan vatandaşların istekleri istikametinde binaların depreme karşı dayanıklılık tespit çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün beraberindeki heyetle birlikte yapılan çalışmaları sahada inceledi, çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on binlerce can kaybına neden olan deprem afetleri sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ortak bir protokole imza atarak, Manisa'da bulunan 600 bin konutun deprem dayanıklılık tespit çalışmalarına başladı. Başvuruda bulunan vatandaşların istekleri sonrasında projedeki ilk bina tespit çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç da, yapılan çalışmaları yerinde takip ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje 4-6 ay arası sürecek

Üniversitedeki uzman hocalar, teknik ekipler ve yetkililerin katılımıyla başlayan ilk tespit işlemini değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Öncelikle 6 Şubat depreminde 12 ilimizde çok büyük afeti maalesef yaşadık. Allah bir daha bu tür acıları memleketimize yaşatmasın diyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu depremden sonraki süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle ortak protokol düzenleme kararı aldık. Bu protokolü de imza altına aldık. Allah inşallah göstermez, yaşatmaz ama 17 ilçe dahil Manisa'da bulunan yaklaşık 600 binin üzerindeki konutun belgelenmesi noktasında bir hizmeti başlatıyoruz. Bugün projenin başlangıcını yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda 100'ün üzerinde mühendisimiz ve teknikerimize bunların eğitimini aldırdık. Yaklaşık 1 aydır bu eğitimler bilfiil yapıldı. Düzenlemiş olduğumuz yazılım dahilinde program modüllerini de geliştirerek mühendislerimiz ellerindeki tabletlerle bunları çalışmaları sahada yerine getirecekler. Bunları profesörlerimiz, uzmanlarımız belgelendirecekler. Vatandaşlarımıza mevcut binasının hangi donatıda ve ne olabildiği ile ilgili belgeleri sunacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak başlattığımız proje 4-6 ay arasındaki bir süreci kapsayacak. Sahadaki çalışmalarımızdan hiçbir ücret almadan gerçekleştireceğiz. Önemli olarak bahsetmek istediğim diğer bir nokta, hiçbir şekilde binada karot uygulaması yapılmayacak. Tamamen elektronik olarak demirlerin ve betonların konumu itibariyle yeni teknolojileri ile bu çalışmaları hayata geçireceğiz. Ben şimdiden hayırlı olsun diliyorum, emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım ki bu alınacak tedbirler ile vatandaşlarımız karot aldırmak suretiyle performans analizini de kendileri gerçekleştirebilecek. Ne yapacaklarına vatandaşlarımız bu belge sonrası karar verecektir. Bu çalışma bir yönden röntgen çekimidir” dedi.

“Akademik ekiplerden faydalanacağız”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, proje ile ilgili olarak verdiği bilgilerde, “Çalışmanın temel amacında karot alma kısmına gelmeden binaların röntgeni çekilerek vatandaşlarımıza binalarının riskli, az riskli, orta riskli ya da çok riskli şeklinde bir belgesini verebilmek ve bunu da bir yazılım ile gerçekleştirebilmek. Sahada kimlerden faydalanacağız. 100'e yakın bir ekip var. Akademik bir ekip olacak. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan istifade edeceğiz. Bizim hocalarımızdan istifade edeceğiz. Saha formatörleri içinde de yaklaşık 1 aydır eğitim verdik. Sahada nasıl çalışacakları ve bu ölçümleri nasıl alacakları ile ilgili eğitimleri verdik. İstiyoruz ki bu noktada yapacağımız tespitlerin yani yüzde yüz olmasa bile yüzde 99-98 oranında net bilgiler olsun istiyoruz. İnisiyatiften diğer alanlardan da uzak kalsın istiyoruz. Akademik bakış açısıyla hocalarımızın bakış açısıyla da 600 bin konutun Manisa'nın tüm ilçelerinde, ilçeler bazında yapılacak binaların röntgenlerinin çekilmesi, bunların belgelenmesi noktasında Türkiye'de bir ilk olacak.” dedi.