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Manisa'da bir evde çıkan yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Yangın sabah saat 10.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden 4 kişinin yaşadığı tek katlı evde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Bir anda alevlerin sardığı evi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Evde yaşayan Yüksel B., eşi Fatma B. ile kızı Halime ve oğlu Ahmet Fırat çıkan yangın nedeniyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları Alaşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan baba Yüksel B., İzmir Bozyaka Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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