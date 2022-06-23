Manisa'da bir haftada 1912 dönüm buğday tarlası yandı

Sadece bir haftalık süre içerisinde anızları temizlemek için yakılan ateşlerin, biçilmemiş buğday tarlalarına sıçramasının ardından Manisa'da yaklaşık 1912 dönümlük ekili alanın harap olduğu belirtilirken; 900 ton buğdayın ve 1400 tondan fazla samanın yangınlar sonucu kül olduğu ifade edildi.

"Bir tanesi bile altın değerinde"

Son dönemde artan anız yangınları, Manisa'da 1912 dönümlük biçilmemiş buğday tarlasının harap olmasına sebep oldu. 900 ton buğday, 1400 ton civarında saman anızlardan sıçrayan ateşle, dakikalar içerisinde yok olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından tüm vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, sadece bir haftalık süre içerisinde çıkan yangınlarda yok olan milli servetin miktarını kamuoyu ile paylaştı. Anızları temizlemek için yakılan ateşin dağılmasıyla bir yıllık emeği heba ettiğini belirten İnal, “Manisa'mızda 1912 dönümlük biçilmemiş buğday tarlası maalesef yok oldu. İlgili kurumlardan aldığımız verilere göre 900 ton buğday ve 1400 ton civarında saman, bu yangınlarda ziyan oldu. Ham maddeye ulaşmakta zorluk çektiğimiz bu günlerde, bir tanesi bile altın değerinde olan buğdayın yanması bizleri çok üzüyor. Sadece bir kilo undan ilave maddelerle 5-6 ekmek üretildiğini düşünürsek, ne kadar büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz zorlu şartları unutmadan, vatandaşlarımızın oluşabilecek yangınlara karşı daha dikkatli davranmalarını rica ediyoruz” dedi.

Milli servet küle döndü

Yangınların yaşandığı ilçeler ve dönümleri hakkında da vatandaşları bilgilendiren İnal, “Merkezde çıkan 12 yangında 140 dönüm, Ahmetli ilçesinde 4 yangında 4 dönüm, Akhisar ilçesinde çıkan 2 yangında 35 dönüm, Alaşehir ilçesinde çıkan 3 yangında 90 dönüm, Kula ilçesinde çıkan 1 adet yangında 0.25 dönüm, Salihli ilçesinde çıkan 5 adet yangında 1538 dönüm, Saruhanlı ilçesinde çıkan 1 adet yangında 15 dönüm, Soma ilçesinde çıkan 2 adet yangında 50 dönüm, Turgutlu ilçesinde çıkan 6 adet yangında 40 dönüm alan küle döndü” dedi.

Yangınlarda doğada bulunan hayvanların da zarar gördüğünün unutulmaması gerektiğini belirten İnal, İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirtti.