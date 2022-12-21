Manisa'da bir haftada uyuşturucu taciri 14 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce bir haftalık çalışma sonunda gözaltına alınan 98 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 12-19 Aralık tarihleri arasında il genelinde toplam, 68 olay meydana geldi. Yapılan çalışmalarda 98 şüpheli şahıs yakalanırken, 14 şüpheli şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonunda 2 bin 904 adet sentetik ecza hapı, 173 gram metamfetamin, 81 gram esrar maddesi, 5 adet extacy hap, 5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildiği açıklandı.