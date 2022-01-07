Manisa'da bir kişi içtiği kaçak alkolden zehirlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs kaçak olduğu iddia edilen içkiden dolayı zehirlendi. Önce Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesinde günün ilk saatlerinde meydana gelen olayda Mehmet Ali Atan (51) isimli vatandaşın el yapımı yada kaçak olduğu iddia edilen içkiden dolayı zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenme şüphesiyle Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Manisa'ya sevk edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu ve olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.