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Manisa'da bir mahalle karantina altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Arabacıbozköy Mahallesi karantinaya alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Arabacıbozköy Mahallesi karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesindeki Arabacıbozköy Mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Akhisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Arabacıbozköy Mahallesi 26 Ocak Salı günü saat 17.00'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Arabacıbozköy Mahallesi'nde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

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