Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Korona virüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı. Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 09.04.2021 tarihi saat 12:00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır."