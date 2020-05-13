Manisa'da bir mahalledeki karantina daha sona erdi

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gündür uygulanan karantina, başka bir pozitif bir vakaya rastlanmaması üzerine bugün 17.00 itibariyle kaldırıldı.

Manisa Valiliği Akhisar'ın Sindelli Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın bugün saat 17.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi'nde devam eden karantina uygulaması, başka bir pozitif vakaya rastlanılmadığından 13.05.2020 tarihi saat 17.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kaldırılmıştır."