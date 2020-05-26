Manisa'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 Mayıs'ta karantinaya alınan ve yeni vakaların çıkması nedeniyle 14 günlük ek karantina uygulanan Karaağaç Mahallesi'nde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulaması kararı sona erdi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Karaağaç Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemiz Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Covid-19 vakalarının artması sebebiyle ilçemizin geneline yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 19.05.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı kararımız ile 14 günlük süre bitimi olan 19.05.2020 günü saat 24.00'den itibaren yeni vakaların oluşması ve riskli temasların olması nedeniyle 26.05.2020 saat 24.00'e kadar karantina süresi uzatılmıştı. Karantina süresince yeni oluşan vakanın bulunmaması nedeniyle ilçemiz Karaağaç Mahallesi'ne uygulanan karantinanın 26.05.2020 günü saat 24.00 itibarıyla sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.