Manisa'da bir mahalledeki tüm iş yerleri kapatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde bulunan iş yerleri korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle kapatıldı.

Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugün alınan karar doğrultusunda, Yeşilyurt Mahallesi'nde 10.11.2020 günü gece 00.01'den 24.11.2020 günü saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi. Alaşehir'e bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde korona virüs vakalarının artması üzerine birtakım tedbirler alındı.

Alaşehir kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı, Yeşilyurt Mahallesi 10.11.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10/11/ 2020 tarihli ve 136 sayılı kararı ile 14 gün süresince kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay ocağı gibi insanların toplu olarak bulunduğu işyerlerinin kapatılmasına, lokanta, restoran, pide salonu, pastane, tostçu gibi işyerlerinde müşterilere oturarak hizmet verilmemesine, sadece paket servisi yapılmasına, Yeşilyurt Mahallesinde yapılacak her türlü toplu organizasyonların sünnet, nikah düğünü, doğum günü, taziye, mevlit gibi yasaklanmasına, mahalle meydanı, ev ortamı gibi yerlerde vatandaşların toplu bir araya gelmelerinin yasaklanmasına, karar verilmiştir" denildi.

Uygulama bu gece saat 24.000'ten sonra başlayacak, 24.11.2020 günü saat 24.00'e kadar devam edecek. Uygulama kapsamında kolluk kuvvetleri sürekli olarak denetimlerine devam edecek.