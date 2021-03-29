Manisa'da bir otomobilde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Manisa'da il girişinde durdurulan bir araçtan 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; şehir girişinde durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 1 kilo 501 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.