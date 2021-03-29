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Manisa'da bir otomobilde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Manisa’da il girişinde durdurulan bir araçtan 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'da il girişinde durdurulan bir araçtan 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; şehir girişinde durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 1 kilo 501 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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