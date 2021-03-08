Manisa'da bir sokak karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki bir sokakta 25 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 10 gün karantina altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta 25 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu durum üzerine harekete geçen Akhisar Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu, sokağı 10 günlüğüne karantinaya aldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Kayalıoğlu Mahallesi Bağlarbaşı sokakta ikamet eden 25 kişinin Covid-19 test pozitifliği saptanması ve diğer vatandaşlara da bulaşması üzerine salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanma şartları çerçevesinde sokağın 8 Mart 2021 tarihi saat 17:00'dan itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.