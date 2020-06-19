İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da bir sokaktaki karantina sona eriyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Çeribaşı Sokak’ta uygulanan 14 günlük karantinanın gece yarısı itibariyle son bulduğu açıklandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Çeribaşı Sokak'ta uygulanan 14 günlük karantinanın gece yarısı itibariyle son bulduğu açıklandı.



Selendi Kaymakamı Can Atak Başkanlığında toplanan Selendi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 6 Haziran'da karantinaya alınan Çeribaşı Sokak'taki karantinanın bu gece saat 24.00 itibariyle sona ereceğini duyurdu. 6 Haziran 2020 günü bir ailede çıkan yeni tip korana virüs (Covid-19) bulgusu nedeniyle karantinaya alınan sokakta karantinanın kalkmasıyla normal hayata geçiş başlayacak. Selendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ailenin iyileşerek bugün taburcu olduğu sokaktaki diğer vatandaşlarda ise korona virüs bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.