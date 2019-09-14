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Manisa'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre rakı ve 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre rakı ve 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.


Bir istihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri İ.A.(49) ve İ.T.'ye(64) ait ikamet ve eklentilerine operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 60 litre rakı ve 950 litre kaçak şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve yaklaşık 70 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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