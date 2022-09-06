Manisa'da ‘Bu Takımda Yerin Hazır Projesi' hayata geçiriliyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Bu Takımda Yerin Hazır” projesi İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenmeye hak kazandı. Yunt Dağı bölgesindeki çeşitli mahallelerde taşımalı eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlanan sportif aktiviteler ve sosyal etkinlikler ile zenginleştirilen proje Davutlar İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

Törende öğrencilere antrenman ve turnuva süresince kullanacakları forma, tişört, top, şapka ve ayakkabı gibi malzemeler teslim edildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de paydaş olduğu proje için Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Manisa iline yapılacak sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde gerek proje yazım gerekse de uygulama faaliyetleri olarak ihtiyaç duyulan gerekli desteğin verileceğini iletti.

6 ay sürecek proje süresince öğrencilere sosyal etkinlik çerçevesinde İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı ile Konak Oyuncak Müzesine de gezi faaliyetleri ile ziyaretlerde bulunulacak. Öte yandan proje çerçevesinde hızlı okuma kursu, fidan dikimi, futbol, voleybol kursları gibi sportif eğitimler de Yunusemre Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerince verilecek. Sportif faaliyetlerde sağlık personeli desteği yine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanacak.