Manisa'da "Bu Takımda Yerin Hazır" projesi spor kursları sona erdi

Manisa'da Manisa İnsani Yardım Derneğinin hazırladığı “Bu Takımda Yerin Hazır” adlı projesi çerçevesinde düzenlenen futbol ve voleybol kursu sona erdi.

Manisa İnsani Yardım Derneğinin hazırladığı ve İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından derneklerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla desteklenen proje çerçevesinde futbol ve voleybol kursu sona erdi. Projede Yuntdağı yerleşkesinde çeşitli mahallelerde taşımalı eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlanan sportif aktivitelerden futbol ve voleybol kursu 10 gün boyunca Manisa Yunusemre Halk eğitim Merkezi Antrenörler aracılığıyla Davutlar İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleşti. 4 futbol takımı, 2'si kız takımı olmak üzere 4 voleybol takımı kurulan öğrenciler proje bütçesinden karşılanan spor ayakkabısı, forma, şapka, toplar ile kurs süresince eğlenerek futbol ve voleybol branşlarında teknikleri uygulamalı olarak aldılar.

Kursun sonunda derneğin kadın kolları başkanı Kübra Çakaloğlu tarafından Yunusemre Halk Eğitim Merkezi futbol ve voleybol antrenörlerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere, Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden görevliler, Davutlar Mahallesi Muhtarı Arif Gerçek, derneğin kadın kolları görevlileri tarafından kurs katılım belgeleri öğrencilere törenle teslim edildi.

6 ay sürecek proje süresince öğrencilere sosyal etkinlik çerçevesinde İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı ile Konak Oyuncak Müzesine de gezi faaliyetleri ile ziyaretlerde bulunulacak aynı zamanda hızlı okuma kursu, fidan dikimi gibi faaliyetlerle devam edecek.