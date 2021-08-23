Manisa'da bu yaz 40 bine yakın öğrenci Kur'an kurslarına katıldı

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Manisa'da 2021 yılı yaz döneminde toplam 1612 cami ve Kur'an kursunda toplam 35 bin 144 öğrenciye yaz Kur'an kursu hizmeti sunulmuştur. Bunun yanında 4 bin 87 öğrenci de uzaktan eğitim yoluyla yaz Kur'an kursu eğitimi almıştır.” diyerek yaklaşık 40 bin öğrencinin yaz Kur'an kurslarından faydalandığını söyledi.

Her yaz tatili döneminde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında çocuklara Kur'an'ı Kerimi okuma ve anlamını öğrenme yanında temel dini bilgiler, insani ve ahlaki erdemler, Haz. Muhammed (S.A.S)'in örnek hayatının öğretildiğini kaydeden Soykök, “2021 yılında yaz Kur'an kurslarımız; 5 Temmuz 2021 tarihinde başlamış olup 20 Ağustos 2021 tarihinde sona ermiştir. Bu vesileyle yaz Kur'an kurslarımız ve diğer Kur'an kurslarımız hakkında bazı önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşmakta fayda mülahaza etmekteyiz. Yaz Kur'an Kursları, gelişme sürecinde olan çocukların ve gençlerin din eğitimi çevresinin önemli bileşenlerinden olan cami ile buluşmasında önemli roller üstlenmektedir. Gençlerin hayatlarını anlamlandırma süreçlerinde karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine destek sağlayacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar kazanmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca millî birlik ve beraberliği perçinleyen, sevgi, saygı ve dostluk bağlarını güçlendiren, vatan, millet, bayrak, şehitlik ve gazilik gibi millî değerleri özümseten; bir arada yaşama ve sorumluluk bilincini geliştiren bir perspektifi de hedef kitlesine kazandırmaktadır. Manisa'da 2021 yılında 1612 cami ve Kur'an kursunda toplam 35 bin 144 öğrenciye yaz Kur'an kursu hizmeti sunulmuştur. Bunun yanında 4 bin 87 öğrenci uzaktan eğitim yoluyla yaz Kur'an kursu eğitimi almıştır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklanan verilere göre ülke genelinde 1 milyon 906 bin 615 öğrenci yaz Kur'an kurslarımızda eğitim görmüştür.” dedi.

Manisa'da yaz Kur'an Kursu hizmetini fedakarca yerine getiren din görevlilerine, öğrencilere ve onları yaz Kur'an kursuna gönderen anne ve babalarına teşekkür eden Soykök, “İlçe Müftülüklerimiz hayırsever vatandaşlarımızın kıymetli destekleriyle cami ve Kur'an kurslarında öğrenmenin yanında öğrenciler için eğlenerek öğrenme ve tatlı hatıralar oluşturma imkanı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye gayret etmişlerdir. Futbol turnuvaları, piknik organizasyonları, çeşitli ikram ve hediyeler öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu.

Yaygın din eğitimi verilen Kur'an Kursları

Başta kadınlar olmak üzere dini bilgi elde etmek isteyen vatandaşları Kur'an kurslarına ve camilere beklediklerini kaydeden Müftü Soykök, “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yetişkinlere yönelik yaygın din eğitimi kurslarında uygulanan programlar 13 Eylül 2021'de başlayıp 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle tamamlanacaktır. Kur'an kurslarımız dışında imam hatip ve müezzin kayyım olarak görev yapan hocalarımız da talep olması halinde camilerde gençlere ve yetişkinlere yönelik Kur'an kursu açabileceklerdir. Camilerde uygulanacak hafta sonu programları için Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen takvim ilk dönem için kayıt tarihleri 6-27 Eylül olarak açıklanmış 25 Eylül-12 Aralık ilk dönem olarak belirlenmiştir. İkinci dönem için ise kayıt tarihleri 14-28 Mart tarihleri arasında yapılacak ve kurslar 26 Mart-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.” dedi.

Çocuklara yönelik yaygın din eğitimi

4-6 yaş aralığında çocuğu olan anne babalar istemeleri halinde ilçe müftülüklerince faaliyete geçirilen 4-6 yaş Kur'an Kurslarına çocuklarını gönderebileceklerini belirten Soykök, “4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Takvimi esas alınacaktır. Yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik eğitim öğretim çalışmaları yürütülmektedir. Görme ve işitme engelli kardeşlerimizi Müftülüklerimize bekliyoruz. Bu iki engel durumu dışındaki engelsiz kardeşlerimiz normal Kur'an kurslarında eğitim alabilme imkanına sahiptirler.” şeklinde konuştu.

Uzaktan yaygın din eğitimi faaliyetleri

Müftü Soykök uzaktan yaygın din eğitimi hakkında ise şunları söyledi: “Uzaktan yaygın din eğitimi bağlamında Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis ve İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları web sitesi üzerinden https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR linkinden alınacaktır. Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ve Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis, İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları 1. Dönem için 20 Eylül-11 Ekim arasında başvuru yapılacak, 27 Eylül 23 Ocak tarihler arasında ise ilk dönem gerçekleştirilecek. 2. Dönem için 31 Ocak-21 Şubat tarihleri arasında başvurular alınacak ve 2. Dönem 7 Şubat-12 Haziran tarihleri arasında uygulanacaktır. Kurslarda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi/Genelgeleri çerçevesinde Valilik/Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket edilerek gerekli tedbirler alınacaktır. Süreç içerisinde öğreticilerin ve öğrencilerin yapılan PCR testlerinin pozitif çıkması durumunda ise Sağlık Bakanlığının karantina kuralları uygulanacaktır. Dileyen vatandaşlarımızı Kur'an kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz.”